براند دبي يطلق دليلاً تفاعلياً لمنتجات تذكارية تحمل شعار حملة «زايد وراشد»

أطلق براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المنظّمة لحملة «زايد وراشد»، وفي إطار احتفالات الشهر الوطني في إمارة دبي، وضمن الحملة، دليلاً تفاعلياً يضم قائمة بالمنتجات التذكارية التي تحمل شعار الحملة والمُقدّمة من شركات محلية في دبي الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي»، وأخرى تشارك من مختلف إمارات الدولة، سعياً لدعم المواهب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي الدليل في إطار سلسلة الأدلة التفاعلية التي يصدرها براند دبي على مدار العام، ويضم الدليل الجديد، قائمة متنوعة من المنتجات التي تعكس روح الاتحاد والهوية الإماراتية، بأسلوب مبدع مع اقتراب الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 في الثاني من ديسمبر المقبل.

ويتيح الدليل فرصة التعرّف إلى مجموعة واسعة من المنتجات الإماراتية المبتكرة وتشمل الهدايا التذكارية تصاميم مستوحاة من مسيرة الاتحاد وتحمل صورة تجمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، والتي تمثل جوهر الحملة، وتشمل المنتجات المطروحة من خلال الدليل: القلائد، والملصقات، والمنتجات اليدوية، وغيرها. ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط:

https://dubaidestinations.ae/-/media/2025/november/26-11/zayed--rashid-products.pdf