«الصحفيين الخليجيين» يستعرض خطط التطوير

عقد مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين اجتماعه السادس في دولة الكويت، باستضافة جمعية الصحفيين الكويتية، بالتزامن مع ملتقى الصحفيات الخليجيات الرابع، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كافة.

وترأس عيسى الشايجي، رئيس الاتحاد والأمين العام، الاجتماع بحضور عدنان الراشد، رئيس لجنة فض المنازعات والحريات، والأستاذ عضوان الأحمري، رئيس لجنة التدريب والتأهيل، والدكتور محمد العريمي، رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية، وفضيلة المعيني، رئيسة لجنة الصحفيات الخليجيات، وعبدالرحمن القحطاني، رئيس لجنة الشؤون المهنية والإعلام الرياضي، وفواز سليمان، المدير التنفيذي ومقرر الاجتماع.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالعمل الصحفي الخليجي وتطويره، وسُبل تعزيز التعاون بين جمعيات ومؤسسات الصحافة ودعم العاملين في المجال.

وأشاد بجهود جمعية الصحفيين الكويتية في استضافة وتنظيم الملتقى الرابع للصحفيات الخليجيات تحت عنوان «السردية الخليجية للمرأة في الصحافة والإعلام». واستعرض مجلس الإدارة استعدادات إطلاق النسخة الأولى من «جائزة الصحافة الخليجية» .