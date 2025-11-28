كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تخرّج دفعة برنامج «تمكين قيادات المستقبل»

احتفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «تمكين قيادات المستقبل»، الذي يأتي تتويجاً لشراكة استراتيجية، تهدف إلى إعداد قيادات وطنية شابة، قادرة على استشراف المستقبل، وقيادة التحول المؤسسي في منظومة العمل الحكومي.

حضر حفل التخرج الذي نُظم في متحف الاتحاد، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

إضافة إلى نخبة من القيادات الحكومية والخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجالات القيادة والإدارة الحكومية والتطوير المؤسسي. ويأتي البرنامج في إطار التزام الكلية بدورها الأكاديمي الريادي في إعداد وصقل مهارات الكفاءات الوطنية.

وترسيخ نموذج دولة الإمارات في الإدارة الحكومية القائمة على المعرفة والابتكار، وبما يواكب توجهات الدولة نحو بناء منظومة أكثر استباقية ومرونة واستدامة في مختلف القطاعات.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «يأتي برنامج «تمكين قيادات المستقبل»، ليجسّد رؤية دولة الإمارات في أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأضمن لبناء مجتمع متماسك واقتصاد مستدام، فبناء القادة لا يبدأ من المناصب، بل من الإيمان بأن كل فرد قادر على أن يكون عنصر تغيير وصانع أثر في مجتمعه ومؤسسته.

وأضافت: «تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، الركيزة الأولى لبناء مستقبل أكثر تلاحماً وإنسانية واستدامة، وهذا التعاون، يجسّد نموذجاً وطنياً في توحيد الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، لإعداد جيل من القادة يمتلكون أدوات التفكير الاستراتيجي والإبداعي».

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يُعد تخريج الدفعة الأولى من برنامج تمكين قيادات المستقبل محطة مهمة في مسيرة الكلية نحو بناء جيل من القادة القادرين على قيادة التحول المؤسسي وصناعة المستقبل بثقة وجاهزية، يجسد البرنامج نموذجاً تعليمياً متكاملاً، يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويعزز مهارات المشاركين في القيادة الاستراتيجية، وصنع القرار واستشراف المستقبل».