وزير الداخلية الكويتي يطلع على خدمات شرطة دبي

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في مركز الشرطة الذكي «SPS» في منطقة «سيتي ووك دبي»، للاطلاع على الخدمات الأمنية التي تقدمها شرطة دبي عبر مراكزها الذكية.

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، وعدد من كبار الضباط.

واستمع معالي الشيخ فهد الصباح إلى شرح حول الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية «SPS» من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية.

وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية، وكذلك آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.

وفي ختام الزيارة أعرب معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة عن سعادته بما شاهده من تصميم وخدمات في مركز الشرطة الذكي الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة، لتعزيز الجاهزية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز من مكانة دبي، ودولة الإمارات التي تقدم اليوم للعالم نماذج رائدة في العمل الشرطي، والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.