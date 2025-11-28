شرطة دبي تنظم ملتقى «الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات»

افتتح اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، فعاليات ملتقى «الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، تحت شعار «نصنع اليوم قادة التحقيق الجنائي لمستقبل الغد».

وذلك في نادي ضباط شرطة دبي. وحضر فعاليات الملتقى العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط، وخبراء الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والأكاديميين، وممثلي الجامعات والكليات، والطلبة من مختلف الجامعات.

وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة: «يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذا الملتقى العلمي المتميز، ملتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات، والذي تنظمه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، بهدف تعزيز المعرفة العلمية، ودعم الجيل القادم من المتخصصين في مجالات العلوم الجنائية».

وتابع: «إننا في شرطة دبي نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التطور والابتكار، وأن تمكين الطلبة من الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات العلمية في مجال الأدلة الجنائية يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة مستقبل العمل الشرطي».

وأشاد اللواء أحمد ثاني بن غليطة بجهود القائمين على تنظيم الملتقى، ومشاركة المؤسسات الأكاديمية، التي تعد شريكاً أساسياً في تطوير العلوم وبناء المستقبل، معبراً عن أمله بأن يخرج هذا الملتقى بنتائج تثري المعرفة، وتفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي والتطبيق العملي.

وأكد العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري أنه يهدف إلى تعزيز التواصل مع طلبة الكليات والجامعات عبر الفعاليات، التي يتحدث فيها خبراء ومختصون في مجال عمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مشيراً إلى أن الملتقى الذي يعقد بشكل سنوي يسهم في تعزيز التواصل بين الخبراء والطلبة وتوجيههم أكاديمياً، وتبني الأفكار الإبداعية في المجالات العلمية.

وأضاف أن الملتقى يتضمن معرضاً مصاحباً، يحتوي على 25 مشروعاً علمياً لطلبة الكليات والجامعات، ترتبط بالتحديات في مجال العلوم الجنائية، وهذا المعرض يهدف إلى التعرف عن كثب على المشاريع وتبنيها وإنجازها وتوثيقها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها.

وأكد النقيب خبير محمد المري، رئيس فريق مُلتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات، أن الملتقى يشهد هذا العام في نسخته الثالثة مشاركة 840 طالباً من 52 جامعة، ويوفر منصة لعرض المشاريع العلمية للطلبة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واستخدام أحدث التقنيات الذكية والمستشرفة للمستقبل.

مبيناً أن الملتقى يُتيح الفرصة للطلبة للقاء وتبادل الخبرات مع خبراء الأدلة الجنائية في شرطة دبي. وتضمنت فعاليات الملتقى، تقديم المهندس محمد العبار، رئيس قسم تصنيع الأنظمة الكهربائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، شرحاً حول القمر الصناعي «محمد بن زايد سات».