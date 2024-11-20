"طرق دبي" تناقش أفكار ركاب الحافلات العامة عبر منصاتها في وسائل التوصل الاجتماعي

شهدت الجلسة الافتراضية، التي نظّمها مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخرا، عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي (إكس، فيسبوك، إنستغرام، لينكد إن ويوتيوب) من خلال مبادرة (تحدّث معنا)، إقبالا وتفاعلا من قبل الجمهور وخاصة رواد وركاب الحافلات العامة من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الجنسيات.

وقد تلقى المجلس على مدى ساعتين عدداً كبيراً من مقترحات وملاحظات وأفكار الجمهور حول باقة الخدمات المتنوعة، التي تقدمها الهيئة في مجال النقل بالحافلات العامة سواء الخطوط الداخلية، التي تعمل في مختلف مناطق دبي أو خطوط الحافلات عبر المدن بين دبي وجميع إمارات الدولة.

وأشاد المجلس بالإقبال والتفاعل الممتع، الذي أبداه المشاركون في المحادثة المباشرة مع الهيئة وحرصهم على المشاركة لتطوير وتحسين خدمات الهيئة ودعم مبادراتها، التي أُطلِقَت أصلا لإسعاد الجمهور من السكان والزائرين والسائحين القادمين إلى الإمارة من شتّى أنحاء العالم.

ويأتي انعقاد جلسات مجلس المتعاملين، سواء المباشرة منها أو الافتراضية، كجزء من الحرص المستمر للهيئة على إسعاد جميع المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها، لأن الهيئة لا تدّخر جهدا في سبيل رفع مستوى رضاهم من خلال الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، وجعل التنقّل عبر الحافلات العامة ووسائل النقل الجماعي الأخرى تجربة يومية تتسم بالراحة والأمان والسعادة من خلال هذه الوسائل المتطوّرة والدقيقة في مواعيدها.

وخرج المجلس بعدد من المقترحات والملاحظات منها دراسة توسيع شبكة خطوط الحافلات في مختلف أنحاء دبي وبين مدينة دبي وبقية إمارات الدولة وذلك بفضل الإقبال المتنامي على هذه الخدمة بالإضافة إلى دورها الحيوي في التكامل مع بقية وسائل النقل الأخرى كالمترو والترام ووسائل النقل البحري وما يمثله هذا التكامل من أهمية بالغة في حياة الركاب وتنقلاتهم اليومية.

الجدير بالذكر أن الحافلات العامة تُسهم بشكل فعال في تكامل شبكة النقل الجماعي في إمارة دبي من خلال أسطولها، الذي يضم حافلات متطوّرة تتسم بالراحة والأمان، وقد نقلت هذه الحافلات 89,2 مليون راكب في النصف الأول من العام الجاري، ما يعني أنها استحوذت على ما نسبته (24,5%) من العدد الإجمالي لركاب المواصلات العامة في النصف الأول من العام الجاري.