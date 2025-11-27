Pepperstone العالمية شريك ذهبي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع

أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن انضمام شركة Pepperstone العالمية، الرائدة في مجال خدمات التداول عبر الإنترنت والحائزة على جوائز دولية مرموقة، شريكًا ذهبيًا للنسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دبي. وسوف تقام فعاليات القمة في جميرا أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي ومتحف دبي للمستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن التزام الطرفين بدعم الابتكار والإبداع، وتمكين المؤثرين ورواد اقتصاد صناعة المحتوى من اكتشاف الفرص الجديدة في عالم الأعمال والتقنيات الحديثة، بما يُسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لريادة الاقتصاد الجديد والابتكار المالي.

منصة عالمية تجمع الابتكار والمعرفة

وصرح جيسكار أبي الحسن، رئيس منطقة الشرق الأوسط في Pepperstone: "نفخر بشراكتنا مع قمة المليار متابع في نسختها الرابعة، التي تعد منصة عالمية تجمع نخبة صناع المحتوى المبدعين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد الرقمي من مختلف أنحاء العالم". وأكد، أن المعرفة والابتكار هما أساس النجاح في أي قطاع، سواء في صناعة المحتوى أو في عالم التداول الإلكتروني، حيث يتقاطع الإبداع مع التقنية في بناء المستقبل الاقتصادي العالمي.

ولفت إلى أن "الشراكة مع قمة المليار متابع تمثل فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين رواد صناعة المحتوى ومسؤولي التداول الإلكتروني والمستثمرين، وتعزيز الوعي المالي والمعرفي لدى الشباب الطموح، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد رقمي قائم على الإبداع والمعرفة."

دعم التكامل الاقتصادي

وفي تصريح له أشار الدكتور محمد الغفلي مدير مقر المؤثرين: "سعداء بانضمام شركة Pepperstone كراعٍ ذهبي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع، فهي واحدة من أبرز المؤسسات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والتداول عبر الإنترنت، وتتمتع بخبرة عريقة في تمكين الأفراد من تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح من خلال بيئة رقمية متقدمة وآمنة".

وأضاف: "أهم ما يميز تلك الشراكة أنها تُجسّد رؤيتنا المشتركة في تمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى ورواد الأعمال في مجالات التداول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وإتاحة فرص التعاون بين القطاعات المالية والإبداعية، بما يعزز التكامل بين قطاعي صناعة المحتوى الهادف والتداول الرقمي، ويدعم جهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل".

وأكد أن "قمة المليار متابع باتت اليوم وجهة عالمية تجمع صناع المحتوى المبدعين والمبتكرين والمستثمرين في فضاء واحد لتبادل الأفكار والمعرفة، واكتشاف فرص الشراكات التي تسهم في بناء محتوى هادف، واقتصاد رقمي مستدام، يعكس روح الابتكار والانفتاح التي تتميز بها دولة الإمارات".

شراكة مستدامة

وتفتح شراكة Pepperstone مع قمة المليار متابع آفاقًا جديدة تجمع بين الإبداع المالي والتقني وصناعة المحتوى، بما يشكل فرصة مثالية لكلا الطرفين في بناء شراكات مستدامة، ويعزز توجهات دولة الإمارات في دعم اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين الأجيال الجديدة من توظيف التكنولوجيا لصناعة مستقبل أكثر استدامة وإلهامًا.

يذكر أن شركة Pepperstone تأسست عام 2010 في ملبورن، أستراليا، على يد فريق من المتداولين المحترفين الذين يسعون إلى تحسين تجربة التداول عبر الإنترنت من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتطوير بيئة التداول عبر الإنترنت، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتداولين بكفاءة وفعالية.

وتعد Pepperstone واحدة من أكبر وسطاء الفوركس والعقود مقابل الفروقات في العالم، وتخدم أكثر من 750,000 عميل من 160 دولة، بمتوسط حجم تداول شهري يبلغ 400 مليار دولار. وحازت الشركة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة تقديرًا لابتكاراتها والتزامها التام بتقديم خدمة عملاء متميزة. Pepperstone حائزة أيضا على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.

لمزيد من لمعلومات يرجى زيارة: www.pepperstone.com/ar-sa