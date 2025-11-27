عروض في دبي للاستمتاع بفعاليات رأس السنة على متن وسائل النقل البحري

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السكان والزوار والسياح، إلى الاستمتاع بعروض خاصة، وخدمات مميزة، خلال فعاليات رأس السنة الميلادية الجديدة الموافق يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على متن وسائل النقل البحري: (فيري دبي، والعبرة، والتاكسي المائي).

وتنطلق رحلات خدمة فيري دبي من محطة مارينا مول للنقل البحري (مرسى دبي)، ومحطة الغبيبة، ومحطة بلوواترز، بين الساعة 10:00 مساء والساعة 10:30 مساء، ليلة رأس السنة، وتنتهي في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وتبلغ قيمة تذكرة الفيري 350 درهماً للدرجة الفضية، و525 درهماً للدرجة الذهبية، وهناك تخفيض بنسبة 50% للأطفال (من 2 إلى 10 سنوات)، والخدمة مجاناً للأطفال بعمر أقل من عامين.

وتنطلق رحلات التاكسي المائي من محطة مارينا مول للنقل البحري، ويبلغ سعر حجز التاكسي المائي كاملاً: (سعة 20 راكباً ويتضمن مكاناً للكرسي المتحرك) 3750 درهماً.

وتنطلق العبرة من محطة الجداف، ومحطة الفهيدي، ومحطة الغبيبة، ومحطة مارينا مول للنقل البحري، ويبلغ سعر تذكرة الشخص الواحد في العبرة 150 درهماً، ومجاناً للأطفال بعمر أقل من عامين. وتبدأ الوسيلتان العمل بين الساعة 10:00 مساء و10:30 مساء، وتنتهيان الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. ويمكن للجمهور الراغبين في الاستمتاع بهذه الخدمة الاتصال بالرقم: (8009090) أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: (marinebooking@rta.ae)، لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات التاكسي المائي، وفيري دبي، والعبرة. وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الهيئة على إسعاد الجمهور، من مختلف الجنسيات، من المقيمين والزائرين، والسائحين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم، للابتهاج بهذه المناسبة السنوية السعيدة. وتعد هذه الخدمة ضمن سياق تواصل الهيئة الدائم مع متعامليها، ومضاعفة جهودها ليعيش الناس رحلة سعيدة، من خلال شبكة النقل البحري.