5 وحدات في «الحبتور سيتي» لدعم «وقف المطورين العقاريين»

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن تسجيل إسهام جديد ضمن مبادرة «وقف المطورين العقاريين» التي أطلقتها بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وقدم الإسهام، خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

وخصص «الحبتور» خمس وحدات عقارية ضمن مشروع الحبتور سيتي وقفاً خيرياً مستداماً لدعم مبادرة المطوربن العقاريين، على أن تتولى مجموعة الحبتور إدارة وتشغيل هذه الوحدات بالكامل، حيث يوجه ريعها السنوي لدعم برامجها الخيرية في مجالات الصحة والتعليم، وتقديم العون للمحتاجين والأيتام والأرامل ومساندة أصحاب الهمم ودعم الحالات الإنسانية.

وقال خلف أحمد الحبتور: «بلدنا الإمارات قامت على ثقافة العطاء، والوقف هو من أعظم أدوات الخير وأكثرها استدامة وإخلاصاً لقيمنا، ومن منطلق واجبنا في الإسهام مع حكومتنا في دعم أهلنا رعاة هذه الأرض المباركة، نضع هذه الأوقاف في خدمة المجتمع تحت إدارتنا وإشرافنا».

وثمّن عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إسهام رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في مبادرة وقف المطورين العقاريين، وأكد أن المشاركة تمثل نموذجاً يحتذى في العمل الخيري المؤسسي، ويعكس التزاماً واضحاً لدعم المبادرات الوقفية الهادفة لخدمة المجتمع. وبدوره قال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن المبادرة تجسد روح العطاء المتجذرة في مجتمعنا الإماراتي، وتعكس شراكة بناءة بين المؤسسة والقطاع الخاص لدعم مجالات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية وغيرها.

وأعربت زينب جمعة التميمي، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، عن تقديرها لمشاركة رجل الأعمال خلف الحبتور في المبادرة، مؤكدة أن هذا الإسهام يعد من الأدوات الوقفية المؤثرة التي تحقق أثراً مستداماً، وتوفر مصادر دعم ثابتة للمبادرات التعليمية والخيرية. وأضافت التميمي: نعمل من خلال مبادرة المطورين العقاريين على تعزيز مشاركات القطاع العقاري في إيجاد أوقاف نوعية تخدم احتياجات المجتمع.