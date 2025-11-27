مدير عام «إسلامية دبي» يلتقي رواد المساجد

شارك أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إلى جانب المديرين التنفيذيين، في جلسة مجتمعية بعد صلاة المغرب في مسجد ند الشبا، للوقوف على احتياجات رواد المساجد وتطلعاتهم.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مبادرة «نبض الفئات المعنية»، الهادفة إلى الاستماع المباشر لمختلف فئات المجتمع، ورصد مقترحاتهم وملاحظاتهم حول البرامج والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع استراتيجية الدائرة «أقرب إلى المجتمع»، التي تسعى إلى تطوير مبادرات أكثر ملامسة لاحتياجات الجمهور وتعزيز دور المساجد كمراكز تواصل وتفاعل مجتمعي فاعل.

وأكد أحمد درويش المهيري حرصه على حضور هذه الجلسات بعد صلاة المغرب، كونها الفترة التي يجتمع فيها الناس بطبيعتهم، وهي الفرصة الأقرب لسماع صوت المجتمع كما هو دون حواجز.

وأضاف أن الوجود الميداني يتيح الوقوف مباشرة على ملاحظات رواد المساجد ومقترحاتهم، وفهم احتياجاتهم الحقيقية، حيث تمثل مبادرة «نبض الفئات المعنية» أداة مهمة لتطوير خدمات وبرامج الدائرة، وضمان أن تكون مبادراتها انعكاساً لتوقعات الناس وتطلعاتهم.