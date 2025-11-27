اختبار أنظمة الطائرات من دون طيار في جامعة دبي

حصلت جامعة دبي بالتعاون مع شركة «فيدز درون أكاديمي» ولأول مرة في المؤسسات التعليمية والجامعات في إمارة دبي على تصريح من هيئة دبي للطيران المدني يسمح بتعيين مناطق محددة في حرم الجامعة الذي تبلغ مساحته 300 ألف متر مربع، للتدريب واختبار أنظمة تقنيات الطائرات من دون طيار، ويتيح هذا التصريح للشركاء إعداد وتأهيل كل من يرغب في كسب المهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام المسيرات أو الطائرات بدون طيار ضمن إطار مهني ملتزم بشروط وأحكام إمارة دبي ودولة الإمارات في هذا المجال.

وتسهم هذه الخطوة في استثمار الجامعة لهذه التقنيات في البحث والتطوير والاستفادة منها في خدمة قطاعات متعددة من المجتمع.

وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن الجامعة من خلال تعاونها مع شركة «فيدز درون أكاديمي» تسعى إلى تأهيل طياري مسيرات ذوي مهارة ودراية بالقواعد والقوانين المتعلقة باستخدام هذه الطائرات، وذلك في إطار دورنا في خدمة المجتمع، ولذلك خصصنا جزءاً من مواردنا لخدمة وتحقيق هذا الطموح، في زيادة عدد المؤهلين لقيادة هذه الطائرات، وتنمية الوعي التقني وتحسين الاقتصاد المحلي القائم على التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أنه عند زيادة عدد المؤهلين لقيادة المسيرات، تستطيع الجهات المعنية استثمار مواردها بشكل أفضل وتخفيض التكاليف، إضافة إلى أن هذا التصريح يسمح للجامعة أن تستثمر في البحث والتطوير في هذا المجال، كما أن تقنيات المسيرات كثيرة ومتعددة وتتسم بسرعة التطور والتغير في وقت قصير.

وقال ربيع بو راشد، رئيس الشركة: إن التقدم المستدام يتحقق عندما تجتمع الجهات المشرعة والجامعات والقطاع الخاص في مجال تقنية المسيرات، عندها يمكن استحداث ما يسمى «بصندوق رملي» لتدريب الطيارين وممارسة أنشطة البحث والتطوير وتحليل البيانات.