«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع ألمانيا في الطاقة النظيفة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى برئاسة كريستوف بلوس، وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين في الهيئة من بينهم المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار.

وأشاد معالي الطاير بعلاقات التعاون الراسخة مع ألمانيا، والتي تؤكد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة عالمية رائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.

وأكد معاليه حرص الهيئة على ترسيخ دورها الريادي في تبني وتطوير حلول وتقنيات المستقبل، واستعرض أبرز مبادرات الهيئة ومشاريعها المبتكرة والتي تدعم رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستدامة وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مسلطاً الضوء على مشاريع رائدة تشمل مبنى الشراع، أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة على مستوى العالم، والمحطة الكهرومائية في حتا بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، حيث ستُنتج الكهرباء بالاستفادة من المياه المُخزّنة في سد حتا.

كما تحدث معاليه عن جهود الهيئة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في خدماتها وعملياتها التشغيلية، بدعم من استثماراتها في البنية التحتية الرقمية المتقدمة لتعزيز التحول الرقمي. واستمع الوفد إلى شرح حول آخر تطورات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي تبلغ قدرته الحالية 3,860 ميجاوات وتشكل 21.5 % من مزيج الطاقة في دبي. ومن المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية للمجمع 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 بدلاً من 5,000 ميجاوات المخطط لها سابقاً، لترتفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 36.1 % بدلاً من 25 %، وبما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات سنوياً مقارنة بـ 6.5 ملايين طن في الخطة الأصلية.

وأكد معالي الطاير ريادة هيئة كهرباء ومياه دبي عالمياً، حيث تواصل الهيئة تقييم أدائها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وقد جاءت في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً رئيسياً للأداء، بما في ذلك أقل معدلات انقطاع للكهرباء، وأقل نسب الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، وأعلى مستويات رضا المتعاملين، إضافة إلى جاهزية مؤسسية عالية في التنبؤ بالتحديات والاستعداد للمستقبل.