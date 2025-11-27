«دبي للتوحد» يخرج دفعة برنامجي تحليل السلوك

أعلن مركز دبي للتوحد عن تخريج الدفعة الأولى من برنامجي «مشرف السلوك المعتمد في التوحد»، و«محلل السلوك المؤهل»، في خطوة نوعية تعزز من ريادته في بناء الكوادر الوطنية والمتخصصة في مجال تحليل السلوك التطبيقي. وقد ضمت الدفعة الأولى 32 خريجاً، يعدون نواة لجيل جديد من المتخصصين المؤهلين، وفق معايير مجلس اعتماد تحليل السلوك.

وأكد محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، أن جهود المركز في تأهيل الكوادر المتخصصة تأتي استجابة مباشرة للتحديات، التي يواجهها قطاع التربية الخاصة، والمتمثلة في ندرة المتخصصين المؤهلين عالمياً في المنطقة.

وقال العمادي: نعمل وفق منهجية استراتيجية تستلهم رؤى القيادة الرشيدة، وتواكب السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، حيث نضع على رأس أولوياتنا إعداد كوادر وطنية تمتلك أعلى درجات التخصص والكفاءة، مشيراً إلى أن الهدف يتجاوز تقديم الخدمات العلاجية، ليشمل بناء قاعدة معرفية وبشرية مستدامة تسد الفجوة الحالية، وتضمن حصول أبنائنا من ذوي التوحد على أفضل رعاية.