شرطة دبي تكرّم الفائزين بجائزة القائد العام للتميز

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2025، والمخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات، ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي، والتميز المؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين، والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وعُقد حفل التكريم في أكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والجنائي.

وهنأ معالي عبدالله المري الفائزين الذين أثبتوا أن التميز ليس مجرد هدف، بل هو منهج عمل وثقافة راسخة في منظومة شرطة دبي، وأن وجود هذه الكفاءات المبدعة في صفوفنا، يمثل إضافة نوعية، ومكسباً حقيقياً للقيادة العامة ولحكومة دبي. وأكد معاليه أن شرطة دبي تسير بثبات في الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الثروة الأهم، مشيراً إلى أن تمكين الموظفين وتوفير البيئة التي تحتضن قدراتهم الإبداعية، هو الركيزة الأساسية لاستدامة التفوق، وتعزيز جاهزية القوة لمواكبة تطلعات المستقبل.

وكرّم معالي الفريق المري شخصيات أسهمت بجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع، ما جسد أعلى معاني الالتزام والعمل المؤسسي، وهم عمر عبدالله الفطيم، وسعيد حميد الطاير، وخليفة جمعة النابودة، وعائلة المرحوم عبيد الحلو، واستلم الدروع مُمثلون عنهم.

وسلم معاليه درع التميز للفائزين في جائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2025، حيث بدأ التكريم بـ «أوسمة القائد العام للتميز لفئات ضباط الصف والأفراد والمدنيين»، وفاز بوسام القائد العام للموظف القيادي، اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، فيما فاز بوسام القائد العام للموظف الإشرافي، العقيد خالد إبراهيم الحمادي من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعن فئة وسام القائد العام الطموح، فاز النقيب ميثاء إبراهيم السويدي من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أما وسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال التخصصي، ففاز به الرائد دكتور محمد جمال التميمي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

كما فاز بـ «وسام القائد العام لأفضل صف ضباط وأفراد ومدنيين في المجال التخصصي»، الدكتور محمد سعد الدين محمد من مركز استشراف المستقبل، و«بوسام القائد العام لأفضل موظفة عسكرية في المجال الميداني»، الملازم أول منى عبد الرحمن الظنحاني من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، و«بوسام القائد العام لأفضل صف ضباط وأفراد ومدنيين في سعادة المتعاملين»، المدني جمال أحمد العماري من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وفاز بـ«وسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال الإداري»، النقيب صالح إبراهيم المزروعي، وبـ«وسام القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في المجال الإداري»، المدني أمل عمر جعرور من الإدارة العامة للموارد البشرية، وبـ«وسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال الميداني»، الملازم أول ماجد سالم الرميثي من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وأما الفائز بـ«وسام القائد العام لأفضل صف ضباط وأفراد ومدنيين في المجال الميداني»، الملازم عيسى إبراهيم البلوشي من مركز شرطة الخيالة.





