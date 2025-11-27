شرطة دبي تطلق منصة توعوية لحماية المرأة من العنف

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، منصة توعوية رائدة، تحمل شعار «نسمعك دائماً»، بهدف تعزيز وعي المجتمع بخدمات وقنوات الدعم والتواصل مع شرطة دبي، لا سيما في ما يتعلق بحماية المرأة، وتمكينها من الوصول إلى حقوقها القانونية والإنسانية، وذلك في الفيستيفال سيتي سنتر دبي، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأكد العقيد فيصل الخميري مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، أن إطلاق المنصة يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في تأكيد على التزام شرطة دبي الراسخ لتعزيز الأمن المجتمعي، والحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، التي كفلها له القانون دون تمييز، مشيراً إلى تسخيرهم كافة الإمكانات التكنولوجية والبشرية، لتوفير منظومة حماية مُتكاملة وشاملة للمرأة.

قال المقدم دكتور علي المطروشي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، إن المنصة تمثل نقلة نوعية، في إطار توعية المجتمع بدور شرطة دبي في حماية حقوق المرأة ودعمها، وإن إطلاق هذه المبادرة في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يؤكد التزام شرطة دبي بالوقوف صفاً واحداً مع كل من يتعرض لأي نوع من أنواع الانتهاك. وأضاف «نعمل على توفير قنوات اتصال متعددة، وسهلة الاستخدام، ومتاح الوصول إليها للجميع، سواء عبر الهاتف، أو التطبيق، أو المراكز الذكية.

ونؤكد أن تعاملنا مع الضحايا يتم بمنتهى السرية والخصوصية، مع تقديم الدعم النفسي والقانوني الكامل. داعين جميع النساء إلى عدم التردد في التواصل معنا، لأن سلامتهم وأمنهم وكافة شرائح المجتمع، يمثل أولوية لنا، وصوتهم مسموع دائماً».

وأوضحت روضة محمد الرزوقي رئيس قسم حماية المرأة، أن المنصة التي تنعقد 3 أيام في الفيستيفال سيتي سنتر، تتضمن فعاليات توعوية مباشرة لزوار المركز التجاري، يُقدم خلالها فريق العمل شرحاً تفصيلياً حول كيفية التواصل مع شرطة دبي، من خلال مركز الاتصال 901، وخدمة حماية المرأة عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة، إلى جانب مراكز الشرطة الذكية، وخط الطوارئ 999 للحالات العاجلة، مؤكدةً أن جميع البلاغات التي ترد إلى شرطة دبي، يتم التعامل معها بسرية تامة، وأن الضحية تحظى بمتابعة فورية ودعم شامل، حال تواصلها مع الجهات المختصة.