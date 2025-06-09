شرطية إيطالية.. من مأساة على الطريق إلى منصة تكريم عالمية

وسط حضور أمني رفيع المستوى من أكثر من 110 دول، تصدرت الضابط أديل جيسو، نائب العمليات بشرطة الطريق في إيطاليا، المشهد في حفل تكريم الفائزين بجوائز القمة الشرطية العالمية لعام 2025، والذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، نظير مسيرتها المُلهمة، وانتصارها على التحديات المختلفة، لتُحدث تأثيراً إيجابياً لافتاً في مجتمعها، حيث كرّمها معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وعلى كرسيها المتحرك، اختلطت الدموع بمشاعر الفرح والفخر والاعتزاز، تسلمت جيسو جائزة «التميز لأصحاب الهمم» وسط تصفيق الحضور الذي وقف احتراماً لامرأة حولت مأساتها لقصة إنسانية مُلهمة.

تعود قصة جيسو إلى يوم 16 سبتمبر 1996، حين كانت برفقة زميلها في دورية شرطة استجابةً لبلاغٍ طارئ، ليقع الحادث المأساوي وتصطدم مركبتهما بحاجزٍ حديدي، ويُسفر الحادث عن إصابة جيسو بشللٍ نصفي دائم، في حين تعرّض زميلها لإصابة خطيرة في الرأس.

وكانت جيسو آنذاك تبلغ من العمر 29 عاماً، ومفعمةً بالحماس والطموح. ولكن غيّر هذا الحادث مجرى حياتها بشكل جذري وقاسٍ، على المستويين الشخصي والمهني.

وقالت جيسو: «لم اختر الإصابة، لكني اخترت مواصلة الحياة.. هذه حريتي الحقيقية، فرغبتي العميقة في الاستمرار والمساهمة الفاعلة في المجتمع، برغم الإعاقة، وشغفي بالمهنة التي أحببتها، دفعاني لاتخاذ قرارات جديدة لمرحلة فارقة، فحصلت على رخصة قيادة جديدة، وتمكنت من قيادة سيارة مجهّزة لتناسب احتياجاتي، والانتقال لعملي بكل استقلالية».

انتقلت جيسو من العمل في الدوريات على الطرق السريعة إلى العمل في المجال التوعوي، ليمتد تأثيرها من الميدان إلى ترسيخ الثقافة التوعوية في الأجيال.

لم تكتفِ جيسو بالعمل المكتبي بعد إصابتها، بل كرّست حياتها لنشر الوعي المروري، حاملةً على عاتقها رسالة السلامة ومسؤولية التثقيف، فجابت المدارس والجامعات الإيطالية، متحدّثة إلى الطلاب من واقع تجربتها، لغة التجربة الحيّة، محذرة إياهم من عواقب الإهمال أو التجاوزات، وداعية إياهم إلى احترام قوانين السير للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

عودة إلى الميدان

وفي مرحلة فارقة أخرى بمسيرتها المهنية الجديدة، سمعت جيسو طرقاً خفيفاً على باب منزلها في بلدة نييلا تانارو الهادئة، قُبيل توجهها إلى إحدى المدارس لإلقاء محاضرة توعوية، لتفتح والدتها الباب وتجد أمامها وفداً من الشرطة يحمل صندوقاً أنيقاً، ملفوفاً بشريط أزرق يحمل شعار الشرطة الإيطالية.

ابتسم أحد ضباط الوفد، وقال بلطف: «لدينا شيء يخصك ... تأخّرنا قليلاً في إيصاله».

فتحت جيسو الصندوق، لتجد فيه زيها الرسمي – مرتباً بعناية، تتوسطه الرتبة التي نالتها قبل الحادث، وإلى جانبها نسخة محدثة تحمل اسمها الجديد كمُلهمة وطنية في مجال التوعية المدنية.

لامست بيدها كتف الزي، كأنها تلامس جزءاً من ذاكرتها، ثم ابتسمت والدموع تملأ عينيها وقالت: «لم أطلبه ... لكنه جاء تماماً عندما احتجت إليه».

رسالة إلى العالم

وحول تجربتها، قالت: «آمل أن تكون تجربتي مُلهمة للجميع، فأنا أؤمن إيماناً راسخاً بأن الحياة تمنح الإنسان دائماً فرصاً أخرى، وربما تكون فرصاً استثنائية. وأن هنالك دوماً إمكانية للعودة من جديد.

بالنسبة لي، يكمن السر في رؤية المرء لحالته من منظور جديد. وأن يُعيد صياغة أهدافه بشكل يتنساب مع الظروف والمتغيرات، وبروح المبادرة والتفاؤل والأمل. بلا شك، دفعتني تجربتي إلى مواجهة الحياة والمضي قدماً نحو الأمام».

تكريم يروي الحكاية

وأشادت جيسو باهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بفئة أصحاب الهمم، وأعربت عن امتنانها وشكرها لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي لتكريمها بجائزة التميز لأصحاب الهمم.