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الإمارات

شرطة دبي تُتوج الفائزين في «الرجل الحديدي»

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البيان

دبي
خلال تكريم الفائزين في البطولة
البيان
خلال تكريم الفائزين في البطولة


توّج اللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، الفائزين في بطولة «الرجل الحديدي»، التي نظمتها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، بحضور نائبه العميد نبيل عبد الله الرضا وقيادات شرطية.

وكرم اللواء الفلاسي الفائزين بالمسابقة، وهم: في المركز الأول ملازم خالد سبيل الماس، وفي المركز الثاني العريف حمد عصام عبد الرحمن، وفي المركز الثالث العريف حسن عبد الرحمن محمد.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين المشاركين في ثلاث مسابقات، تتمثل في السباحة لمسافة 500 متر، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 5500 متر، والجري لمسافة 2200 متر.