شرطة دبي تنظم فعالية «صوتك مسموع»

نظم مركز شرطة الراشدية فعالية «صوتك مسموع» بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية في مدينة دبي العالمية، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجلس مديري مراكز الشرطة، وتهدف إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم.

وشهد الفعالية اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء سعيد حمد آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، والعميد سعيد المدحاني، نائب مدير مركز شرطة الراشدية، والعميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعبد الباسط البستكي، مدير أول إدارة الأصول في دبي القابضة، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط.

وألقى اللواء خليل المنصوري كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات»، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها.

وأكد اللواء سعيد آل مالك، على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات واللقاءات، التي تمثل قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة.