«صحة دبي» تكرم لجان وفرق العمل المتميزة

كرمت هيئة الصحة بدبي 32 لجنة وفرق عمل، تميزت في أدائها خلال عام 2023، وأحرزت تقدماً كبيراً في مساعي الهيئة وجهودها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وخاصة ما يرتبط منها بمنظومة الرعاية الصحية في إمارة دبي ومجمل الخدمات الطبية المتوفرة لأفراد المجتمع في الإمارة.

جاء حفل التكريم برعاية عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ووصل إجمالي عدد اللجان وفرق العمل في سنة 2023 إلى 49 لجنة وفريقاً، من بينها لجان وفرق عمل تضم أعضاء من هيئة الصحة في دبي والقطاع الصحي الحكومي والخاص في الإمارة وأخرى مؤسسية على مستوى الهيئة.

وخلال الحفل تم تسليم اللجان وفرق العمل شهادات الشكر والتقدير، كما تم تسليط الضوء على الإنجازات والعوائد والفوائد، التي حققتها في مختلف المجالات الصحية والإشادة بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه اللجان والفرق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والقطاع الصحي في الإمارة.

وقالت فاطمة عباس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي: إن هذا الحفل يعكس تقدير هيئة الصحة بدبي ودعمها المستمر للجان وفرق العمل، ويؤكد كذلك حرص الهيئة على تعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي.

وقدمت الدكتورة ناهد منصف مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة بقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في الهيئة، عرضاً مفصلاً لإحصائيات اللجان وفرق العمل في الهيئة، وأهداف تشكيلها وما حققته من نتائج وإنجازات.