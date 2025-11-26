«دبي الخيرية» تتكفل برحلة عمرة لـ 42 مسلماً جديداً

تكفلت جمعية دبي الخيرية برحلة عمرة لوفد من المسلمين الجدد، ضمن أنشطتها ومبادراتها للعام الجاري، بهدف تثبيتهم دينياً وإثرائهم معرفياً وروحياً في رحاب الأراضي المقدسة. وقد غادر الوفد مطار دبي الدولي 2، في مراسم تعكس اهتمام الجمعية بهذه المبادرة النوعية، بحضور أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، الذي أكد أن هذه المبادرة تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للجمعية في رعاية المسلمين الجدد، وتوفير كل السبل لدمجهم الروحي في المجتمع الإسلامي.

وتضم البعثة 42 شخصاً، يمثلون نخبة من المسلمين الجدد إلى جانب فريق إشرافي متخصص، وقد رافق الوفد خالد محمد العلماء، أمين السر العام، مدير إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي بالجمعية، لضمان سير الرحلة وفق أعلى معايير الجودة والراحة.

وتكفلت الجمعية بتمويل الرحلة عبر توفير تذاكر الطيران وتأمين إقامة شاملة في فنادق خمس نجوم بجوار الحرم الشريف، بما يضمن للمعتمرين أقصى درجات الراحة والتفرغ للعبادة، وتنظيم زيارات للمواقع التاريخية والمقدسة في مكة المكرمة، بهدف ربطهم بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي العريق، إضافة إلى تزويد الوفد بمشرفين ومرشدين شرعيين مؤهلين لمرافقتهم خطوة بخطوة.

وقال خالد العلماء « تنظيم هذه الرحلة يمثل ترجمة عملية وملموسة لرسالة دولة الإمارات الداعية إلى التسامح، ويعكس التزامنا الراسخ بتحقيق التمكين الروحي لهذه الفئة العزيزة، وهذه المبادرة ليست مجرد تكفل مالي بأداء العمرة، بل هي استثمار حقيقي في العمق الروحي والإيماني لهؤلاء الأفراد، الذين اختاروا الإسلام طريقاً لهم».

وأضاف: «الهدف الأسمى هو التثبيت الروحي وقطع الطريق على أي شعور بالغربة، عبر ربطهم بالمنبع الأصيل للإسلام، وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وسكينة».