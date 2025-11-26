مختبر مبتكر يعيد تشكيل مستقبل التدريب الحكومي عبر الذكاء الاصطناعي

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مختبراً عملياً بعنوان «استشراف الاحتياجات التدريبية المستقبلية بالذكاء الاصطناعي: تصميم خطة تدريبية مرنة وذكية تعزز جاهزية عام 2026»، وذلك في مقر الكلية بمنطقة سيتي ووك، بهدف دعم الجهات الحكومية في استباق التحولات التقنية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية للمرحلة المقبلة.

ويمثل المختبر، الأول من نوعه عربياً في دمج الذكاء الاصطناعي التحليلي والتوليدي في تصميم الخطط التدريبية، خطوة ضمن جهود الكلية لتمكين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من تبني أدوات تدريب متقدمة تتواكب مع تسارع التحول الرقمي. واستهدف المختبر مديري وأقسام التدريب والتطوير وفرق التخطيط، وأداره خبراء متخصصون في تصميم البرامج وتحليل البيانات واستشراف المهارات.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المختبر يجسد النهج الاستباقي للكلية في بناء قدرات القطاع الحكومي، عبر دمج منهجيات الاستشراف وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير خطط تدريبية قادرة على مواكبة تحديات 2026 وما بعدها، وأوضح أن المبادرة تعكس رؤية الكلية في توظيف البيانات والأساليب التشاركية لتعزيز مرونة المؤسسات وتحسين جودة القرار المبني على الأدلة، بما ينسجم مع فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في التميز الحكومي.

واعتمد المختبر منهجية «مختبر الابتكار التعليمي» التي تجمع بين المشاركة والتجريب والتصميم المشترك، ما أتاح للمشاركين توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دمج التحليل السلوكي والمهاري مع توقعات سوق العمل والتقنيات الناشئة، وتعزيز قدراتهم على صناعة القرار المستقبلي.