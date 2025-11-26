قمة المليار متابع و«TikTok» تطلقان «جائزة صناع المحتوى التعليمي»

أعلنت قمة المليار متابع ومنصة TikTok عن شراكة لإطلاق النسخة الأولى من «جائزة صناع المحتوى التعليمي»؛ المبادرة الأولى من نوعها عالمياً التي تحتفي بصناع المحتوى الذين يعيدون ابتكار أساليب التعلم عبر الإنترنت.

كما أعلنتا أن باب المشاركة مفتوح أمام صناع المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، اعتباراً من أمس الأول حتى 21 ديسمبر المقبل، من خلال استعراض محتوى تعليمي يلهم مجتمعاتهم، ويحدث تأثيراً ملموساً على أرض الواقع.

وتقام الجائزة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتدعو الجائزة صناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم إلى نشر محتوى تعليمي ترفيهي يسهم في جعل التعلم في متناول الجميع، وذلك عبر منصة TikTok، والتي تسعى إلى تمكين صناع المحتوى لتحويل المعرفة إلى وسيلة للإلهام؛ بدءاً من دروس التاريخ ونصائح المهارات الحياتية، مروراً بتجارب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وصولاً إلى نصائح ريادة الأعمال. وسيتم اختيار 3 متأهلين للتصفيات النهائية، حيث ستدعوهم القمة لحضور فعالياتها في دبي، وسيعلن عن الفائز منهم في 10 يناير 2026 ويحصل على جائزة مالية مقدمة من قمة المليار متابع وقدرها 100 ألف دولار أمريكي، تقديراً لإسهامه في تعزيز جهود التعلم العالمي.

وقالت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، نائب مدير قمة المليار متابع: «تواصل قمة المليار متابع ترسيخ شراكات قوية مع مختلف منصات الإعلام الرقمي العالمية لفتح المجال أمام المبدعين في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم، ليكونوا فاعلين في تشكيل مستقبل صناعة المحتوى والمساهمة في التغيير الإيجابي للمجتمعات».

وأكدت أن شراكة قمة المليار متابع وTikTok لإطلاق «جائزة صناع المحتوى التعليمي» تمثل أهمية بالغة، إذ يشكل المحتوى التعليمي الهادف أداة قوية للتغيير الإيجابي وبناء المجتمعات وتزويد الشباب بالمعرفة.

وقالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات في «TikTok» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب ووسط آسيا: «يسعدنا التعاون مع قمة المليار متابع لإطلاق «جائزة صناع المحتوى التعليمي»، تمثل TikTok منصة يلتقي فيها الإبداع بالتعلم، وتأتي الجائزة لتكرم صناع المحتوى المتميزين الذين يحولون اللحظات اليومية إلى فرص للتعليم والتفاعل وبناء المجتمعات، وتبرز هذه الشراكة احتفاء عالمياً بدور التعلم والإبداع معاً».