تعزيز دمج حلول التقنيات المتقدمة في مرافق دبي العامة

وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «سيمنس للصناعات»، تهدف إلى تعزيز دمج التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة بالإمارة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعكس طموح الإمارة في بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للمدينة. وقع الاتفاقية كل من بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في البلدية، وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي للشركة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لاستكشاف تطبيقات مبتكرة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في تشغيل المرافق وتحسين كفاءة إدارتها، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإدارة الأصول الحضرية. كما ستسهم في دعم جهود بلدية دبي لتحسين جودة الخدمات، وتقليل الأثر البيئي وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، ورفع كفاءة أداء المرافق العامة في مختلف أرجاء المدينة.

وقال بدر أنوهي: «تسهم هذه الشراكة مع «سيمنس»، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال البنية التحتية الذكية، في تعزيز كفاءة واستدامة وأداء هذه المرافق على المدى الطويل، ونهدف من خلال ذلك ضمان استمرار الحدائق والشواطئ والمرافق العامة في دبي بتقديم تجارب آمنة ومستدامة وعالية الجودة لجميع أفراد المجتمع بما ينسجم مع رؤية الإمارة لبيئة حضرية أكثر استدامة وملاءمة للعيش».

وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عمل لتقييم وتجربة أحدث الحلول الرقمية من «سيمنس» في مجموعة واسعة من المرافق العامة، وتشمل مجالات التعاون أنظمة الصيانة التنبؤية، وأتمتة المباني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة الطاقة، ومنصات التحليلات الذكية لمراقبة الأداء البيئي والتشغيلي وإدارته في الوقت الفعلي.