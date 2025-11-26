«كهرباء دبي» و«مصدر» تعززان شراكتهما الاستراتيجية

وقّعت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، اتفاقية شراكة ثنائية لمدة ثلاث سنوات، تواصل بموجبها هيئة كهرباء ومياه دبي دورها كشريك لقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، فيما تواصل «مصدر»، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، دورها كراعٍ رئيس لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه الهيئة. وقع الاتفاقية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الطرفين لتسريع وتيرة إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي وتعزيز التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات وخارجها، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وقال معالي سعيد محمد الطاير «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على تعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع «مصدر»، وتبادل أفضل الخبرات وأبرز الممارسات العالمية، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الاتفاقية عمق العلاقات بين المؤسستين ورؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

ويسعدنا في هيئة كهرباء ومياه دبي أن نكون شريك قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، إحدى أبرز الفعاليات العالمية في مجال الاستدامة، لنسلّط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة العالمي وترسيخ مكانتها كداعم رئيس للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية».

وقال محمد جميل الرمحي: «تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لشراكتنا الوطيدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي نواصل من خلالها التعاون لتنفيذ مجموعة من أهم مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.