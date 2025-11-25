محمد بن راشد: بمتابعة محمد بن زايد.. وقفتنا مع إخوتنا في غزة مستمرة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دعم الإمارات للشعب الفلسطيني متواصل، بمتابعة وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومبادرات أهل الخير في الإمارات.

وأعلن سموه عزم مبادرات محمد بن راشد العالمية تستعد لتجهيز 10 ملايين وجبة غذائية دعماً للأشقاء في غزة، وذلك بالتعاون مع حملة «الفارس الشهم 3»، مشيراً إلى أن أكثر من 40% من مساعدات العالم لغزة خلال العامين الماضيين جاءت من دولة الإمارات وحدها، مضيفاً أن هذه الجهود «لن تتوقف.. بل ستستمر وتزيد».

وأوضح سموه أنه سيتم تحميل سفينة كاملة تضم أكثر من 10 ملايين وجبة خلال الأيام المقبلة، داعياً أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى التطوع والمشاركة عبر الموقع: MBRship.ae ، وإرسال رسائل تضامن ومحبة إلى أهل غزة ضمن هذه المبادرة الإنسانية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تعتزم مبادرات محمد بن راشد العالمية تجهيز 10 ملايين وجبة لإغاثة إخوتنا في غزة بالتعاون مع حملة الفارس الشهم3."

وأضاف سموه: "نعتزم تحميل سفينة كاملة بأكثر من 10 ملايين وجبة خلال الأيام القادمة.. نبحث عن متطوعين.. عبر الموقع http://MBRship.ae نريد إرسال رسائل محبة وتعاضد وتضامن لإخوتنا في غزة من المواطنين والمقيمين عبر هذه الحملة الإنسانية.. وقفتنا مع إخوتنا مستمرة."

وتابع سموه: "أكثر من 40% من مساعدات العالم لغزة خلال العامين الماضيين كانت من دولة الإمارات وحدها.. ولن تتوقف.. بل ستستمر وتزيد بتوفيق الله وبمتابعة وحرص رئيس الدولة حفظه الله وجميع أهل الخير في بلادنا".