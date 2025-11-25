حمدان بن محمد يشهد احتفال «الإمارات العالمية للألمنيوم» بمرور 50 عاماً على تأسيسها

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جانب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، إحدى أكبر قصص النجاح الصناعية في الدولة.

وخلال الفعالية، أكد سموه أن الشركة تمثل اليوم صرحاً وطنياً رائداً وأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، تصدر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة، وقال إن «الإمارات العالمية للألمنيوم» لم تعد مجرد شركة صناعية، بل تجسيدٌ لرؤية قيادة رشيدة وطموح دولة تبني اقتصاداً متقدماً قائماً على الابتكار والاستدامة.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن ثقته بأن السنوات الخمسين المقبلة ستحمل إنجازات أكبر تدفع مسيرة التنمية الإماراتية نحو آفاق أرحب ومستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدتُ، إلى جانب أخي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، احتفال شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" بالذكرى الخمسين لتأسيس هذا الصرح الصناعي الوطني، الذي بات اليوم أكبرَ منتجٍ للألمنيوم عالي الجودة في العالم، مُصدّراً منتجاته إلى أكثر من 50 دولة".

وأضاف سموه: "الإمارات العالمية للألمنيوم" ليست مجرد شركة؛ بل تجسيدٌ لرؤية قيادةٍ رشيدة ودولةٍ طموحة قدّمت للعالم نموذجاً رائداً في الابتكار والاستدامة والصناعات المتقدمة، ونحن على ثقة بأن الخمسين عاماً القادمة ستحمل إنجازات أكبر تدفع مسيرة التنمية الإماراتية نحو آفاق أرحب ومستقبل أكثر ازدهاراً".