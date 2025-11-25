مجلس دبي للإعلام يوفّر لطلبة الإعلام فرصاً ميدانية ضمن مبادرة "تعهّد المواهب الإعلامية الإماراتية"

ضمن مبادرة "تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية"، أتاح مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع غرف دبي وكليات التقنية العليا، فرصة ميدانية متميزة لطلبة الإعلام للمشاركة في التغطيات الإعلامية الدولية وإنتاج المحتوى بما يسهم في تعزيز مهاراتهم العملية واكتسابهم خبرة مباشرة في بيئة العمل الإعلامي الدولي.

وجاءت هذه المشاركة في إطار رؤية مجلس دبي للإعلام الرامية إلى تمكين الكفاءات الإعلامية الوطنية وإتاحة فرص واقعية لصقل مهاراتهم، من خلال تجارب عملية تجمع بين التعليم والتطبيق، وتمنح الشباب مساحة للاحتكاك المباشر مع بيئة العمل الإعلامي في الفعاليات الاقتصادية الدولية.

وشارك الطلبة في إنتاج المواد الإعلامية والتغطيات الميدانية وصياغة المحتوى القصصي المصاحب خلال رحلتهم ضمن البعثة التجارية لغرف دبي إلى جورجيا وأرمينيا، التي تضمنت منتدى "مزاولة الأعمال مع جورجيا" في العاصمة تبليسي، والمنتدى الاقتصادي في العاصمة الأرمينية يريفان، اللذين عُقدا خلال أكتوبر الماضي، حيث انضم مجموعة من طلبة كليات التقنية العليا من دولة الإمارات إلى فريق الاتصال التابع لغرف دبي.

وأكد مجلس دبي للإعلام أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للشراكات الاستراتيجية بين قطاعات الإعلام والتعليم والأعمال، موضحاً أن مثل هذه التجارب تسهم في إعداد جيل جديد من الإعلاميين القادرين على نقل قصص النجاح الإماراتية إلى العالم بأسلوب احترافي يعكس الهوية الوطنية.

وقال سيف السويدي، مدير المشاريع في مجلس دبي للإعلام: "في إطار حرص مجلس دبي للإعلام وجهوده المستمرة في دعم المواهب الإعلامية الإماراتية، ومن خلال مبادرة "تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية"، نعمل على إتاحة تجارب عملية حقيقية أمام الشباب الموهوبين في مجال الإعلام، لتمكينهم من اكتساب الخبرات الميدانية التي تؤهلهم ليكونوا جزءاً فاعلاً من مسيرة التطوير الإعلامي في الدولة. ويأتي التعاون مع غرف دبي وكليات التقنية العليا تأكيداً على تكامل الجهود الوطنية في إعداد جيل إعلامي يواكب طموحات دبي المستقبلية."

من جهتهم، أعرب الطلبة المشاركون في البعثة عن امتنانهم لهذه الفرصة التي مكّنتْهم من العمل ضمن بيئة مهنية متكاملة، مؤكدين أن التجربة منحتْهم فهماً أعمق لدور الإعلام الاقتصادي في نقل صورة دبي وريادتها إلى الأسواق الخارجية

شريك أساسي

وقالت سمية الشامسي، مدير إدارة الشراكات الدولية في غرف دبي: "نحرص في غرف دبي على دعم المبادرات التي تعزز دور الشباب الإماراتي في مختلف المجالات، ومن بينها الإعلام، الذي يعد شريكاً أساسياً في نقل الصورة المتميزة للاقتصاد الوطني. ويُجسّد التعاون مع مجلس دبي للإعلام وكليات التقنية العليا نموذجاً يحتذى في التكامل بين المؤسسات الوطنية، وتعريف الشباب بالمكانة الاقتصادية المتنامية للإمارة في الأسواق الخارجية، وكيفية دعم الشركات بما يسهم في إعداد جيل إعلامي متمكن يواكب الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده دبي".

فرص نوعية

من جانبها، أكدت الدكتورة راشيل بنتلي، العميد التنفيذي لكلية الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا: " سعداء بمشاركة طلابنا ضمن أنشطة مبادرة "تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية"، التي توفر لهم فرصاً ميدانية نوعية لاكتساب الخبرات العملية وصقل مهاراتهم في بيئة واقعية. وتمثل هذه التجارب ركيزة أساسية في نموذج التعليم التطبيقي الذي تنتهجه الكليات، وتساهم في تعزيز جاهزية خريجينا لدخول سوق العمل والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية."

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لجهود مجلس دبي للإعلام الرامية إلى تحويل التعلم إلى خبرة ميدانية من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة دبي مركزًا رائدًا لصناعة الإعلام على مستوى المنطقة.