مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيس مجلس إدارة شركة "روتشيلد آند كو" رؤيتها لمستقبل أعمالها في الإمارات والمنطقة

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم "الثلاثاء" ألكسندر دي روتشيلد، رئيس مجلس إدارة شركة "روتشيلد آند كو"، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال الخدمات والاستشارات المالية وإدارة الاستثمارات والأصول على مستوى العالم.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل أعمال الشركة في المنطقة وتطلعاتها للتوسع انطلاقاً من دبي، حيث هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مسؤول شركة "روتشيلد آند كو" بمناسبة تدشين الشركة العالمية لمكتبها الجديد في دبي والمتخصص في إدارة الثروات، مؤكداً سموّه أن هذه الخطوة تعكس مدى الثقة التي تتمتع بها دولة الإمارات في الأوساط المالية العالمية، بما توفره من مقومات جذب قوية وبيئة أعمال تمتاز بأعلى مستويات المرونة لتوفير أفضل مناخ يضمن ازدهار أعمال شركائها ضمن مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الخدمات والاستشارات المالية.

وتناول اللقاء الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات والتي تضمنتها مجموعة من الاستراتيجيات وخطط العمل التي تمثل خارطة طريق لتنمية شاملة ومستدامة تقوم في جوهرها على أساس راسخ من الشراكة مع القطاع الخاص، والخطوات المستمرة التي تتبعها الدولة في سبيل إمداد شركائها، من مؤسسات وشركات القطاع الخاص من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم، بكافة أشكال الدعم التي تمهد الطريق للمزيد من النجاحات المشتركة، تكريساً لنهج الشراكة والتعاون الذي طالما أكدته الدولة كركيزة مهمة لمسيرتها التنموية.

كما تم التطرّق إلى رؤية دبي للمستقبل والجهود المبذولة في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم وأن تكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية مع استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم، والدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تهيئة البيئة الجاذبة لشركات الخدمات المالية والداعمة لها، وما يقوم به من جهود لتعزيز مكانته كمركز عالمي مفضّل لشركات إدارة الثروات والأصول، حيث يعمل به أكثر من 400 شركة متخصصة في هذا المجال، فيما يضم حالياً 60 صندوق تحوط خالص، بما في ذلك 44 صندوقاً من "نادي المليار دولار."

وتُعد دبي عاصمة رأس المال الخاص مع احتضانها أكبر تجمعٍ لأصحاب الثروات في المنطقة، في حين يُقدَّر حجم رؤوس الأموال التي يمكن لعملاء مركز دبي المالي العالمي الاستفادة منها بنحو 3.5 تريليون دولار.

حضر اللقاء كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

يُذكر أن شركة "روتشيلد آند كو" (Rothschild & CO) تُعدّ من أعرق الشركات العالمية العاملة في مجال الخدمات والاستشارات المالية بخبرة تصل إلى نحو 200 عام، فيما تمتد أعمالها في الوقت الحاضر عالمياً لتغطي أكثر من 40 دولة بطاقم عمل يناهز 4,600 متخصص، يعملون في مجال تقديم الاستشارات لعمليات الدمج والاستحواذ والاستراتيجية وكذلك عمليات التمويل، فضلاً عن حلول الاستثمار وإدارة الثروات للمؤسسات الكبيرة والعائلات والأفراد والحكومات في جميع أنحاء العالم. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، أدارت الشركة نحو 175 عملية دمج واستحواذ منذ العام 2010 تقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 100 مليار دولار.