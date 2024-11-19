مذكرة تفاهم لمواجهة متغيرات الجرائم الاقتصادية



وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومنصة «بت أواسيس تكنولوجيز»، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون وعلاقات الشراكة بين الطرفين في مجال بحث واستشراف مستقبل الجرائم ذات البعد الاقتصادي إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، ومن طرف منصة «بت أواسيس تكنولوجيز»، عُلا دودين، الرئيس التنفيذي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد العميد حارب الشامسي، أن شراكات القيادة العامة لشرطة دبي مع القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، للخروج بأطر عمل تنبؤية تحقق أهداف كل الأطراف في التخطيط الوقائي والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجنائية والتقنية الحاصلة على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية قادرة على المساهمة بقوة وفاعلية في تطوير منظومة العمل الأمني.

وقال العميد الشامسي: «تعد إمارة دبي وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، ونحرص في شرطة دبي على تكثيف جهودنا بالتعاون مع شركائنا الداخليين والخارجيين، لتعزيز قوة المنظومة الأمنية، وانطلاقاً من ذلك فإننا في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نضع خططاً استراتيجية وفقاً للمتغيرات العالمية، تستشرف مستقبل العمل الأمني في مواجهة الجرائم بمختلف أنواعها، ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية، والتي تشهد تحدّياً في الأساليب الاحتيالية وفقاً للدراسات العالمية، نظراً لاعتماد الدول والأفراد بصورة أكبر اليوم على التقنية في الممارسات المهنية والشخصية، لذلك فإننا أيضاً نواكب تلك الاتجاهات، لتكون دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.

من جانبها، قالت عُلا دودين إن توقيع مذكرة التفاهم بين منصة «بت أواسيس تكنولوجيز» والقيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات.

وبينت علا دودين أن المذكرة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع شرطة دبي، وستتيح لنا الفرصة للعمل معاً على تطوير وتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية في مختلف المجالات.