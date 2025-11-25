حمدان بن محمد: معك الطموح أكبر والأمل ما يخيب

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أخاه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمناسبة عيد ميلاده.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تهنئته مشاعر المودة الأخوية والاعتزاز بالنجاحات والطموح.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الحالة في «إنستغرام»، أمس، صوراً تجمعه بسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مراحل عمرية ومناسبات وطنية مختلفة، علّق عليها ببيت شعر يبرز الفخر بالمسيرة المشتركة والارتباط العميق بين الأخوين، مع تمنيات مستمرة بالتوفيق والسعادة في كل عام جديد. وقال سموه في بيت الشعر:

«معك الطموح أكبر والأمل ما يخيب

المجد يزداد رفعة وفخر يا رفيق العز».

وختم سموه التهنئة بـ«كل عام وأنت الخير».