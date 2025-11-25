إطلاق مختبر الدفاع المدني للذكاء الاصطناعي

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، بالتعاون مع مجمع دبي للذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي المالي العالمي، مختبر الدفاع المدني للذكاء الاصطناعي، الذي يشكّل منصة متخصصة لتسريع تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات السلامة من الحرائق والاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح.

حضر حفل الإطلاق كل من اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والمقدم الدكتور عيسى المطوع، مساعد القائد العام لقطاع الخدمات الذكية، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار «إنوفيشن هب».

وقال اللواء جمال المهيري، أن إطلاق المختبر يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة ذكية متكاملة تعزز جاهزية فرق الدفاع المدني وتدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنقاذ والسلامة العامة.

وأضاف: نتطلع إلى تطوير تقنيات إطفاء ذكية، وإطلاق برامج ابتكار مشتركة، وتعزيز الشراكات.

وقال عارف أميري إن المختبر سيمتد على مدى عامين ليكون نظاماً بيئياً ديناميكياً يجمع الجهات الحكومية والشركات الناشئة والجامعات والشركات التقنية العالمية ورجال الإطفاء بهدف الابتكار المشترك وتطبيق الحلول المستقبلية.

وفي إطار الشراكة، ينظم مجمع كامبس دبي للذكاء الاصطناعي زيارة رسمية لوفد الدفاع المدني إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية ذات العلاقة، وعقد اجتماعات مع أبرز الشركات الناشئة والشركات العالمية لاستكشاف حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز قدرات الدفاع المدني ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ في دبي.