«دبي الصحية» تعزز المهارات الأساسية للتبرع بالأعضاء

نظمت «دبي الصحية» برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «المهارات الأساسية للتبرع بالأعضاء» لتعزيز قدرات الكوادر الطبية والعاملين في نقل وزراعة الأعضاء وفق المعايير العالمية.

ومنح البرنامج، المعتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة بدبي، واللجنة الأكاديمية بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، المشاركين شهادات معتمدة و35.5 ساعة تعليم طبي مستمر.

كما شارك في البرنامج 55 طبيباً وممرضاً ومنسقاً من الدولة، واشتمل على جلسات نظرية وورش تطبيقية وسيناريوهات واقعية بمحاكاة طبية لتعزيز مهارات التبرع بالأعضاء.

وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، التزام الهيئة بدعم منظومة التبرع وزراعة الأعضاء، وتعزيز ثقافة التبرع كقيمة إنسانية تسهم في إنقاذ الأرواح، وتطوير الكوادر الطبية وفق أعلى المعايير.

وأضاف: «نثمن شراكتنا الاستراتيجية مع مختلف الجهات الصحية في الدولة، لتنفيذ برامج نوعية ترسخ ثقافة التبرع بالأعضاء كقيمة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح، وتعزز تكامل الجهود تحت مظلة واحدة تضع الإنسان وصحته في صميم أولوياتها». وشارك البرنامج قصصاً ملهمة، منها تجربة المواطن حمدان الملا بالتبرع بكليته لإنقاذ حياة ابنه، وتجربة السيدة نتالي جرول بتبرعها بأعضاء ابنها، ما أسهم في إنقاذ خمسة أشخاص.

وتواصل «دبي الصحية» قيادة جهود التبرع بالأعضاء على مستوى الدولة، حيث نجحت في إجراء أكثر من 280 عملية زراعة ناجحة ضمن منشآتها، بفضل القرار النبيل الذي اتخذته أكثر من 90 عائلة بالتبرع بالأعضاء، كما تعمل بشكل مستمر على دعم مستهدفات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة».