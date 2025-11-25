«الآيزو» في إدارة جودة البيانات لـ«إسعاف دبي»

حصلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على شهادة اعتماد الآيزو الدولية ISO 8000-1:2022 في إدارة جودة البيانات. ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام المؤسسة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة البيانات وتعزيز موثوقيتها ودقتها، بما يدعم تطوير منظومة خدمات الرعاية الطبية الطارئة في مرحلة ما قبل المستشفى في إمارة دبي، ويسهم في تحسين كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن الحصول على شهادة «الآيزو»، اعتراف دولي بجودة الأداء وكفاءة الكوادر المتخصصة، كما يعزز الجهود المبذولة نحو تحقيق التميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أنه يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتطوير كفاءة إدارة البيانات والاستثمار في الحلول الرقمية الذكية وتفعيل دور البيانات والتحليل الذكي في رفع جودة الحياة وضمان الاستدامة التشغيلية، من خلال الجمع والمعالجة إلى التخزين والتحليل والاستخدام، بما يواكب رؤية حكومة دبي لبناء مدينة ذكية ومجتمع آمن وصحي.

وقالت الدكتورة شمسة بن حماد، مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية، إن الحصول على هذا الاعتماد أتى نتيجة التزام المؤسسة بتلبية متطلبات مواصفة إدارة الدراسات وتحليل البيانات وتقييم وتحسين النضج التنظيمي من خلال إيجاد إطار عمل مركزي لإدارة جودة البيانات وتتبع الأساليب الجذرية لتوافق البيانات وتصحيحها، مؤكدة أن الحصول على هذا الاعتماد سيسهم في دعم جهود المؤسسة نحو تحقيق الريادة والتنافسية العالمية في تقديم الخدمات الطبية الطارئة، استناداً لبيانات موثوقة ومحدثة، كما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية في العمليات الإسعافية الميدانية.