«الأعلى للطاقة» في دبي يبحث استراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الواحد والتسعين للمجلس، الذي عقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

واستعرض المجلس الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي، وناقش عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تدفع عجلة الاستدامة في الإمارة، والتطلعات المستقبلية لتحقيق الحياد الكربوني، حيث استعرض محورين رئيسيين: مبادرة «سيركل دبي» لتحسين ممارسات تقليل النفايات التابعة لبلدية دبي، وآخر مستجدات استراتيجية «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050» التي تتبناها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة تعزز موقع دبي في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وكفاءة الطاقة، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتعد مبادرة سيركل دبي حجر أساس في تحويل منظومة إدارة النفايات في الإمارة نحو نموذج الاقتصاد الدائري، حيث تهدف إلى تحسين عمليات جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية.

كما أن التحديثات المقدمة في استراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050 تؤكد التقدم المحرز في تحويل أسطول النقل الجماعي في دبي إلى أسطول خالٍ من الانبعاثات، من خلال التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتعزيز البنية التحتية الداعمة لها، ما يسهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل وتحقيق أهدافنا الطموحة لعام 2050».

وقال أحمد بطي المحيربي: «يحرص المجلس من خلال الاستراتيجيات المعتمدة والمرسخة بآليات التنفيذ على تقييم الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم الرؤية المستقبلية لترسيخ مكانة دبي في كل مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».

وأكد المجلس أن البرامج المفعلة لتقليل النفايات وزيادة عمليات التدوير بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة من قطاع النقل البري ستكون من الأولويات التي تتم مراجعتها مستقبلاً.