«هيئة الصحة» وشرطة دبي تنظمان ندوة حول التبرع وزراعة الأعضاء

نظّمت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ندوة حول التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان «عطاء لا ينتهي»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، والعميد عبدالرحمن خليفة الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، والدكتورة حنان علي عبيد، مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية.

اهتمام كبير

ورحب العميد عبدالرحمن الشاعر بالمشاركين في الندوة، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لصحة الإنسان وكرامته، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متكامل ومتطور، حيث تعد زراعة الأعضاء والأنسجة من القضايا الإنسانية والعلمية بالغة الأهمية.

إطار تشريعي

وأوضح العميد الشاعر أنه من هذا المنطلق، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عملية التبرع والزراعة وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية، وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة ليعزز من هذا التوجه، وليؤكد التزام الدولة بمبدأ كرامة الإنسان، وتنظيم إجراءات التبرع والزراعة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الإنسانية العالمية.

وأشاد العميد الشاعر بالجهود البارزة لهيئة الصحة بدبي، لما تقوم به من دور محوري في دعم وتنظيم برامج التبرع بالأعضاء، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية هذه المبادرات الإنسانية النبيلة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز جودة الحياة في الإمارات من خلال الإرادة الصحية والعطاء الإنساني.

واستعرض الدكتور يونس كاظم الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتشجيع المنشآت الصحية المرخصة على تقديم هذه الخدمات وفق اشتراطات وضوابط ومعايير صحية معتمدة، بما يكفل أعلى معايير السلامة لكل من المتبرع والمستفيد.

وأكد الدكتور أهمية الندوة ودورها الفاعل في تعزيز ثقافة التبرع وزراعة الأعضاء وانتقالها من مفهوم الحاجة المرضية إلى رسالة إنسانية وأخلاقية تعكس قيم التكافل المجتمعي والتراحم لإنقاذ الأرواح وإعادة الأمل للمرضى المحتاجين.

ثقافة التبرع

ثم بعد ذلك قدم الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس جمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء، عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية لخبراء التبرع بالأعضاء، محاضرة حول ثقافة التبرع بالأعضاء، كما استعرض الدكتور محمد عيادة الكبيسي، كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الجوانب الأخلاقية والقانونية للتبرع بالأعضاء .