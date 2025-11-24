دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مستودعات بأم الرمول

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي، اليوم، على حريق اندلع في عدد من المستودعات بمنطقة أم الرمول، وذلك خلال أقل من 40 دقيقة من وصول الفرق إلى موقع البلاغ.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن عمليات الإخماد تمت بكفاءة عالية ودون تسجيل أي إصابات، فيما باشرت الفرق المتخصصة إجراءات التبريد والتأمين تمهيداً لتسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات حول أسباب الحادث.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تعاملت فرق الدفاع المدني في دبي مع حادث حريق في مستودعات بمنطقة أم الرمول، حيث تحركت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ ، ونجحت في السيطرة عليه خلال أقل من 40 دقيقة ومن دون تسجيل أي إصابات".