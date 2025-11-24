"طرق دبي" تنظم مجلس متعاملين مع أهالي لهباب والمناطق المجاورة

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجلس متعاملين جمع قيادات الهيئة بسكان منطقة لهباب والمناطق المجاورة، بهدف مناقشة أحدث المشاريع والمبادرات التطويرية في مجال الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب الاستماع لآراء الأهالي وملاحظاتهم وتطوير قنوات التواصل المباشر معهم، بما يدعم توفير خدمات نقل مبتكرة ومستدامة، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل، وتحسين مستويات الوصول والتنقّل في مختلف مناطق الإمارة.

وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بتنظيم مجالس المتعاملين في مختلف مناطق دبي، لما لها من دور محوري في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بإسعاد المتعاملين، وتطوير قدرات فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، والوقوف بشكل مباشر على ملاحظاتهم لتعزيز جودة منظومة النقل.

وتحرص الهيئة على تعزيز جودة حياة أهالي المنطقة عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية تتماشى مع النمو العمراني وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان، بما يضمن تنقّل أكثر سهولة وراحة وأمان، ويسهم في توفير بيئة حضرية متكاملة تعكس تطلّعات أهالي الأحياء.

افتتح المجلس بكلمة قدمها أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، رئيس مجلس المتعاملين، رحب فيها بالحضور وناقش معهم عن أهمية تطوير الطرق في منطقة لهباب والمناطق المجاور لها وأن الهيئة حريصة على تفعيل جميع قنوات التواصل ومتابعة الملاحظات.

وقدّم العرض التقديمي الذي تضمن معلومات عن مشاريع الطرق المنجزة والمستقبلية ودورها في تلبية التطور العمراني والسكاني وتحقيق الرفاهية والسعادة للسكان والارتقاء بجودة الحياة، مشاريع الطرق المنجزة ومنها تنفيذ الطرق الداخلية في المناطق السكنية في مناطق مرغم بطول (5 كم)، ولهباب (4 كم)، واللسيلي (7 كم)، ونزوة (12كم).

كما تضمن اللقاء توضيح عن (خدمة طريج) وهي خدمة تنفذها إدارة صيانة الطرق، تهدف إلى تأمين طرق حصوية مؤقتة، وتتميّز الخدمة بأنها الخدمة مجانية للمواطنين المقيمين في الفلل السكنية ويحق للأفراد والشركات في إمارة دبي الحصول على هذه الخدمة، ويمكن التقديم من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الرئيسي وتحديد اللغة ومن بعدها اختيار أيقونة (محبوب) وكتابة (طريق مؤقت) في صندوق الدردشة والضغط على التقديم الآن.

وقدم الحضور مجموعة من الاقتراحات حول أعمال الإنارة ورصف الطرق في منطقة لهباب، بالإضافة إلى شبكة الطرق الداخلية، وكما أثنوا على تنظيم الهيئة لمجلس المتعاملين والتحاور في معهم حول المشاريع المنفذة والخطط المقبلة لخدمة أهالي منطقة لهباب والمناطق المجاورة.