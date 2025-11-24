خصومات وعضوية إمكان الذهبية لحاملي بطاقة «إسعاد»



وقّع مركز بطاقة إسعاد التابع لشرطة دبي وشركة الإمارات للبترول – إمارات، مذكرة تعاون مشترك بهدف تقديم مجموعة من الخصومات والعروض المميزة لحاملي بطاقة إسعاد، وذلك في إطار تعزيز جودة الحياة لموظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية المنضمين إلى برنامج بطاقة إسعاد.

ووفقاً لبنود المذكرة، تمنح شركة الإمارات للبترول العضوية الذهبية لحاملي البطاقة عند التسجيل في برنامج الولاء «إمكان»، حيث يمكن استبدال النقاط المكتسبة في هذا البرنامج للقيام بعمليات شرائية من متجر «فرش بلس»، أو تناول القهوة في «كافيه أرابيكا»، أو استخدامها في غسل السيارات و«لوب إكسبريس»، إضافة إلى شراء منتجات متنوعة من متاجر محطات إمارات. كما يمكن تحويل النقاط إلى أميال سكاي واردز والعكس، ما يوسع من خيارات المكافآت لتشمل السفر.

وتتضمن المذكرة كذلك تقديم خصومات خاصة تشمل 15% من «بيكريا» على الطعام و20% على جميع مشروبات القهوة الكبيرة والمتوسطة، وخصومات من «فاست تراك» تشمل 20% على صيانة المركبات، و20% على خدمة غسل السيارات، إضافة إلى 10% على قطع الغيار والإطارات.

وقع الاتفاقية العقيد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، وعلي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمبيعات التجزئة نائب أول الرئيس للتسويق في شركة الإمارات للبترول – إمارات.