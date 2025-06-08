عبدالله المري: شرطة دبي تطور كوادرها البشرية وفق منهجية علمية

هنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، النقيب دكتور مهندس سالم صقر المري، بتخرجه في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كونه أول طالب إماراتي ينال درجة الدكتوراه في تخصص «الرؤية الحاسوبية» ضمن دفعة 2025.

ونوه معالي الفريق المري بجهود النقيب سالم صقر المري، وسعيه المتواصل للحصول على الدرجات العلمية حتى نال درجة الدكتوراه، مؤكداً أن شرطة دبي لن تألو جهداً في تطوير كوادرها البشرية، عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأعرب الدكتور المري عن شكره وتقديره لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري على دعمه للمورد البشري، وتمكينهم من استكمال تحصيلهم العلمي والمعرفي، معتبراً أن هذا اللقاء والدعم يشكل انطلاقة جديدة نحو مزيد من العطاء والتميز في المجال الأمني والشرطي.

وقال: «فخور بتخرجي بشهادة الدكتوراه في تخصص الرؤية الحاسوبية كوني أول إماراتي يتخصص في هذا المجال لتكون بداية انطلاقه نحو مسيرة بحثية وعلمية لتطوير تقنيات أمنية وشرطية نوعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، مؤكداً أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للكفاءات الوطنية يشكل دافعاً كبيراً للاستمرار والابتكار، مضيفاً: «إيمان الدولة بطاقات الشباب يضعنا أمام تحدٍ مستمر، لنكون على قدر الثقة».

ويعد تخصص الرؤية الحاسوبية من الركائز الحيوية في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف إلى تمكين الحواسيب من تحليل البيانات المرئية بطريقة تحاكي الإدراك البشري.

ويتضمن برنامج الدكتوراه موضوعات متقدمة، تشمل الرؤية ثلاثية الأبعاد، وإعادة بناء وتحليل الأشكال، وتطوير خوارزميات التعلم العميق، إلى جانب معالجة البيانات الهندسية ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك الشبكات والطباعة ثلاثية الأبعاد.