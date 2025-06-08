«كهرباء دبي» تتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم

قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها، لتحديث فصول تأهيلية في مركز راشد لأصحاب الهمم، وتعزيز البيئة المؤهلة والدامجة في المركز، بما يمكن أصحاب الهمم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وإطلاق مواهبهم وإمكاناتهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التعليمية والاجتماعية والترفيهية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وأهداف عام المجتمع نعمل على دعم الجهات الحكومية والخاصة الهادفة إلى تهيئة بيئة تعليمية، تلبي احتياجات أصحاب الهمم، وتوفر لهم برامج تأهيلية وتدريبية مبتكرة، من شأنها إعداد نماذج ملهمة، ترسخ صورتهم الإيجابية في المجتمع ومساهمتهم البنّاءة في مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف معاليه: «يندرج تعاوننا مع مركز راشد لأصحاب الهمم في إطار إيماننا الراسخ بأن دعم وتمكين أصحاب الهمم مسؤولية مجتمعية يتطلب حشد جهود مختلف القطاعات والجهات، وحرصنا على المساهمة في تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم».

وأعربت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، عن بالغ شكرها وتقديرها لهيئة كهرباء ومياه دبي على دعمها المتواصل لأنشطة المركز، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس التزام الهيئة بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأضافت: «إن هذا التعاون يعكس قيم العطاء والإنسانية، التي تتميز بها مؤسساتنا الوطنية، ويسهم بشكل كبير في تمكين أبنائنا من أصحاب الهمم، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تلبي احتياجاتهم وتُنمّي قدراتهم».

وثمنت جهود الهيئة ومبادراتها النبيلة، ليس فقط في دعم المركز، بل في مجمل أنشطتها المجتمعية، التي تعزز من جودة الحياة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، مؤكدة أهمية الشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، والتي تسهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً وإنصافاً لأصحاب الهمم.