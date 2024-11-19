تطوير قيادات الصفين الثاني والثالث بجهاز الرقابة المالية بدبي

يواصل جهاز الرقابة المالية بدبي جهوده المستمرة لتأهيل وتدريب كوادره القيادية المستقبلية، حيث اختتم برنامج تطوير القيادات أعماله في الجهاز بحضور المدير العام وعدد من قيادات الجهاز بمشاركة نخبة من الموظفين الفنيين المواطنين في الصفين الثاني والثالث، وذلك بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبر، بهدف تعزيز قدراتهم القيادية والإدارية في مجال التدقيق، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المستقبلية.

وشمل البرنامج، الذي انطلق في شهر مايو واستمر 6 أشهر، سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي تمحورت حول مهارات القيادة في مجال التدقيق، واستخدام مهارات تحليل البيانات لاتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى ورش خاصة بإدارة التغيير والأداء، كما تم تنظيم جلسات إرشادية فردية مع مختصين في مجالات القيادة والإدارة، بهدف تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على تحديد الأهداف والخطط واتخاذ القرارات الاستراتيجية بكفاءة عالية.

وأكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أهمية البرنامج في دعم رؤية الجهاز لتطوير كوادره القيادية، معرباً عن فخره بمشاركة موظفي الجهاز في هذا البرنامج، وقال إن مشاركة موظفينا في هذا البرنامج المثمر، الذي جمع بين النظرية والتطبيق، تعكس التزام الجهاز بتطوير مهارات الصفين الثاني والثالث لضمان استمرارية الأداء المتميز وتحقيق أهدافه المؤسسية.