تفاعل كبير مع مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في «دبي للطيران»

بمشاركة واسعة وتفاعل كبير، اختتمت وكالة الإمارات للفضاء أكبر مشاركة لجناح الفضاء في معرض دبي للطيران 2025.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة الوكالة: «يرسخ جناح الفضاء في معرض دبي للطيران مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لصناعة الفضاء وابتكار التكنولوجيا المتقدمة»، وأضاف معاليه: «هذه المشاركة المحلية والدولية غير المسبوقة تؤكد ثقة الشركاء العالميين بمنظومتنا الوطنية، وتدعم جهودنا في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على العلوم والتقنيات المستقبلية». واختتم: «نعمل على توسيع حضور دولة الإمارات في الفضاء عبر مشاريع استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون، وتعزز دور الدولة في صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم».

وقال سالم بطي القبيسي، المدير العام للوكالة: «قدم جناح الفضاء هذا العام نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، وأتاح مساحة واسعة لاستعراض أحدث تقنيات الفضاء والعلوم المرتبطة به»، مشيراً إلى أن «الارتفاع الكبير في عدد الشركات والجهات المشاركة يعكس نجاح جهودنا في بناء بيئة محفزة للابتكار والاستثمار. نواصل العمل على تطوير قدراتنا الوطنية، وتعزيز موقع الإمارات محركاً رئيسياً لصناعة الفضاء في المنطقة، ووجهة تحتضن المستقبل، وتعيد تعريف حدود الممكن».

وخلال المشاركة سلط فريق الوكالة الضوء على مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ومركز البيانات الفضائية، وأكاديمية الفضاء الوطنية، ومهمة استكشاف حزام الكويكبات، ومشروع «سرب»، والقمر الاصطناعي العربي 813، وبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، إضافة إلى التعريف بالنسخة القادمة من حوار أبوظبي للفضاء في ديسمبر 2026، كما أبرزت خدماتها الرقمية، التي توفر بيئة مرنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق مشاريعهم الفضائية بسهولة، من خلال تسهيل إصدار التراخيص والتصاريح الفضائية إلكترونياً.