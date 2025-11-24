«دبي للمرأة» و«جي بي مورغان» تدعمان التطوير المهني للمرأة

وقعت مؤسسة دبي للمرأة و«جي بي مورغان»، فرع دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك لدعم التطوير المهني للمرأة ومشاركتها الاقتصادية. وقعت المذكرة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وخالد حب الله، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في «جي بي مورغان».

وتشكل المذكرة إطاراً عاماً للتعاون المشترك الذي يعكس التزام الطرفين بتعزيز دور المرأة في سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وسيتعاون الطرفان بمقتضاها في تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل: التمكين الاقتصادي، التطوير المهني والقيادي، التوجيه المهني، عبر فعاليات وأنشطة متخصصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين القيادات النسائية في مختلف القطاعات.

وستقوم «جي بي مورغان» بتوفير جانب الخبرة والمعرفة للبرامج التدريبية، والتعاون في تصميم وتنفيذ ورش العمل والندوات والفعاليات المشتركة، وتقديم الدعم الإرشادي للمشاركات في هذه البرامج.

وقالت نعيمة أهلي: «يُسعدنا توقيع هذه المذكرة مع إحدى المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية والاهتمام بدعم المرأة في قطاع الأعمال والمجال المهني، وهو ما يتماشى مع رسالة مؤسسة دبي للمرأة واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير قدرات الكوادر النسائية في سوق العمل وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني من خلال شراكات استراتيجية مؤثرة».

وأضافت، إن هذا التعاون مع «جي بي مورغان» يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء قدرات المرأة، وتمكينها من تحقيق طموحاتها المهنية والقيادية، والمساهمة في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال خالد حب الله: «في جي بي مورغان، تمكين المرأة في سوق العمل أمر أساسي لتحفيز الابتكار والنمو المستدام. ويعكس هذا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة التزامنا بتعزيز الفرص الشاملة ودعم التطوير المهني للمرأة الإماراتية».