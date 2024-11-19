شرطة الرفاعة بدبي تحتجز 1780 «سكوتر» ودراجة مخالفة

أطلق مركز شرطة الرفاعة حملة لتعزيز الوعي باستخدام «الاسكوترات»، والدراجات الهوائية والكهربائية وضبط المخالفة منها في منطقة الاختصاص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور منذ بداية الشهر الجاري، أسفرت عن حجز 1780 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية، منها 1417 دراجة هوائية، و363 سكوتر ودراجة كهربائية.

وأكد العميد غالب عبدالله محمد الغفلي، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق.

وبين العميد غالب الغفلي أن قيادة «الاسكوترات» والدرجات الهوائية والكهربائية، تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها ومرتادي الطرق، لا سيما إذا تم استخدامها في الأماكن غير المخصصة لها، وقيادتها على الطرق العامة، الأمر الذي يتسبب في إرباك السائقين.

من جانبه شدد العقيد محمد أحمد اشكناني، رئيس قسم التسجيل المروري في مركز شرطة الرفاعة، على أهمية التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة عند قيادة «الاسكوترات» والدراجات الهوائية أو الكهربائية، ومن ضمنها قيادة الدراجة في المسارات التي تحددها سلطة الترخيص، وعدم قيادة الدراجة في المسارات المخصصة لرياضة الجري أو المشي، وعدم إضافة راكب على السكوتر الكهربائي أو أي شيء قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن، والتقيد بمتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من سلطة الترخيص عند قيادة الدراجة، والسير باتجاه حركة المرور دائماً وليس العكس والالتزام بالمسارات.

وأكد العقيد محمد اشكناني أهمية النزول من الدراجة أثناء العبور من معبر المشاة، وترك مسافة أمان كافية مع المركبات الأخرى والمشاة، وعدم إدخال إضافات أو تعديلات جوهرية على الدراجة، وعدم السماح بسحب الدراجة بأي مركبة أو سحب أي شيء بالدراجة، بالإضافة إلى استخدام الأنوار الخلفية والجانبية في الدراجة، وارتداء الخوذة.