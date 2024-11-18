«موارد بشرية حكومة دبي» و«الدفاع المدني» يتبادلان الخبرات

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة، لتعزيز مسارات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بينهما، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير آليات العمل الحكومي، وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، وذلك في إطار مبادرات برنامج «طموحي» للإرشاد المهني التابع للدائرة.

وقع المذكرة كل من عيسى بن نتوف، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الدائرة، واللواء جمال بن عاضد، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الدفاع المدني.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب تطوير العمل المشترك بين الطرفين في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تسعى الدائرة إلى تنظيمها للخريجين الجدد من المواطنين بهدف تزويدهم بالمؤهلات والمهارات التي تمكّنهم من دخول سوق العمل.

وقال عيسى بن نتوف إن هذه الشراكة تسعى إلى مواصلة المساهمة في إعداد كوادر بشرية وطنية عالية المهارة والكفاءة، وتنمية قدراتها التنافسية، وتزويدها بالمهارات المستقبلية اللازمة لتطوير أدائها الوظيفي وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، إدراكاً لدورها الهام في دفع خطط التنمية الشاملة.

وبدوره، أكد اللواء بن عاضد سعي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى استقطاب أصحاب المواهب الوطنية وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة للتميز في مختلف مجالات وتخصصات الدفاع المدني، بالإضافة إلى التوطين الذي يقع على رأس استراتيجيتها وأهدافها.

وسيتعاون الطرفان على رفد المتدربين في مجال الدفاع المدني من المواهب الوطنية بأحدث المهارات والوسائل للمساهمة في توطين الوظائف لدى الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

واتفقا أيضاً على تفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بينهما بما يخدم تحقيق أهدافهما المشتركة.

وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من أجل الارتقاء بسوية العمل الحكومي، ورفع كفاءة المورد البشري الإماراتي وتأهيله لقيادة التوجهات والخطط التنموية المستقبلية.