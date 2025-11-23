أحمد ومنصور بن محمد يعزيان في وفاة سعيد المروشد

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء في وفاة سعيد محمد سعيد المروشد، والد قاضي سعيد المروشد، المدير العام الأسبق لدائرة الصحة في دبي، وذلك خلال زيارة سموهما مجلس العزاء في دبي، أمس.

وأعرب سموهما عن صادق عزائهما ومواساتهما لأبناء الفقيد وعائلته، داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لدبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد.