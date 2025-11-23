سيف بن زايد يهنئ أحمد بن سعيد بنجاح «دبي للطيران»

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالنجاح الكبير الذي حققه معرض دبي للطيران في دورته الأخيرة، مهنئاً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على النجاح الباهر للمعرض، الذي رسخ مكانته كإحدى أبرز المنصات العالمية في قطاع الطيران.

وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس» أمس، إن المعرض حقق نجاحاً لافتاً سواء من حيث حجم الصفقات أو عدد المشاركين، مؤكداً أن ذلك يعكس الرؤية الريادية لحكومة دولة الإمارات ودورها المحوري في مستقبل الطيران المدني والعسكري وصناعة المعارض.

وكتب سموه في التغريدة: «أبارك لأخي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على النجاح الباهر لمعرض دبي للطيران، الذي أكد مجدداً مكانته كإحدى أبرز المنصات العالمية في صناعة الطيران». وأضاف سموه: «نجاح لافت، سواء في حجم الصفقات أو في عدد المشاركين، يعكس رؤية حكومة الإمارات الريادية ودورها المحوري في مستقبل الطيران المدني والعسكري وصناعة المعارض. نفخر دائماً بإنجازاتكم».