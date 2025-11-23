1700 مشارك في «ملتقى جبل علي المجتمعي»

برعاية وزارة الداخلية، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة جبل علي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف الدوائر الحكومية والخاصة، «ملتقى جبل علي المجتمعي»، الذي تضمّن تنفيذ مجموعة من المحاضرات التوعوية والأنشطة الترفيهية.

شهد فعاليات الملتقى العقيد جمال إبراهيم علي، مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد علي أحمد محمد إبراهيم السويدي، والسيد سعود عثمان أبو الشوارب، مدير مدينة دبي الصناعية، وبحضور أكثر من 1700 مشارك من العمال القاطنين بمنطقة جبل علي، بما يعكس التنوع الثقافي وقيم التعايش والتسامح في دولة الإمارات.

وأكد العقيد جمال إبراهيم علي أن الملتقى يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف الجاليات في إمارة دبي، وتعريفهم بالخدمات الشرطية، وتقديم التوعية الأمنية، بما ينعكس على الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

بدورها أكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن تنفيذ فعاليات ملتقى جبل علي المجتمعي يأتي ضمن مبادرات المجلس في العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.