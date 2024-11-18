«دبي الخيرية» تشارك في «معاً نمشي» لدعم مرضى السكري



شاركت جمعية دبي الخيرية في النسخة الخامسة من مبادرة «معاً نمشي 2024»، والتي نظمتها مجموعة «تيكوم» بمجمّع دبي للعلوم، في 16 نوفمبر الجاري، واستقطبت المشاركين من كافة شرائح المجتمع، لرفع الوعي حول مرض السكري وجمع التبرّعات للمصابين به وبأمراض الغدد الصمّاء.

ومشى المشاركون في هذه المبادرة وهرولوا وركضوا على مسار يبلغ طوله (3.5) كيلومترات، لمدة 120 دقيقة، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 10 صباحاً، بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الفعاليات، بما فيها العروض الحية والأنشطة التفاعلية والمنصّات التثقيفية.

وسيجري تقديم كامل ريع التبرعات لمبادرة «معاً نمشي» 2024، بما في ذلك العائدات المحقّقة من مبيعات التذاكر، والدعم المقدّم من الشركات الراعية، لدعم رسالة جمعية دبي الخيرية في التوعية وعلاج مرضي السكري وأمراض الغدد الصمّاء.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية: «نعتز في جمعية دبي الخيرية بالتعاون مع مجموعة تيكوم، في تنظيم الفعالية الخيرية السنوية (معاً نمشي)، انطلاقاً من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها إستراتيجيتها وقيمها المؤسسية، وحرصها على تفعيل العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي والتواصل الإنساني مع مختلف فئات المجتمع، وفقاً للنهج الإنساني الأصيل الذي تدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والذي جعل من دولتنا نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها باعتبارها عنواناً للعطاء».

وأضاف: «ملتزمون ببناء مجتمع صحي وسعيد، ونؤمن بأن الاستثمار في صحة المجتمع هو استثمار في مستقبلنا، وفعالية (معاً نمشي) هي رسالة واضحة حول أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة ومكافحة الأمراض المزمنة مثل السكري، وأن الرياضة ليست مجرد وسيلة لتنظيم مستوى السكر في الدم، بل هي أيضاً وسيلة لتحسين الصحة النفسية وتعزيز الثقة بالنفس. وندعو الجميع إلى الانضمام إلينا في هذه المبادرة، لنبني معاً مجتمعاً أكثر صحة وسعادة».