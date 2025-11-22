مركز شرطة جبل علي يعزز التواصل مع أفراد المجتمع

بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتعزيز سبل التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين شرطة دبي والجمهور، التقى العقيد جمال إبراهيم علي، مدير مركز شرطة جبل علي، بحضور نائبه العقيد علي أحمد السويدي، ورؤساء الأقسام مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة «صوت المتعامل»، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، والإجابة عن استفساراتهم.

وقال العقيد جمال إبراهيم، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.

وقدم العقيد جمال إبراهيم شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.

وأوضح العقيد جمال إبراهيم أن شرطة دبي قامت بإطلاق مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وساعتها الذكية، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة بشكل يومي، فقد بات المتعامل يستطيع إعطاء انطباعاته بكل شفافية عن مستوى سعادته.